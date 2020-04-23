У зйомках фільму «Дау. Дегенерація» брали участь немовлята з сиротинця, фото: телеканал «Прямий»

https://racurs.ua/ua/n137200-skandal-dovkola-filmu-dau-stalo-vidomo-yaka-ustanova-dozvolyla-zyomky-nemovlyat.html

Ракурс

У фільмі «Дау. Дегенерація» російського режисера Іллі Хржановського брали участь діти з будинку дитини № 3 Харкова.

Директора дитбудинку допитано. Про це в коментарі виданню «Суспільне» повідомив прокурор Харківської області Олександр Фільчаков.

Зазначається, що всі задіяні у зйомках скандальної кінострічки діти були з цього дитбудинку.

За словами прокурора, зараз цю картину вивчають слідчі, проводяться слідчі дії. Зокрема, встановлюються особи, які давали дозвіл на залучення дітей до зйомок.

Слідчим буде вирішено питання щодо вини тої чи іншої посадової особи, яка надавала згоду на проведення даних дій з дітьми, — зазначив Фільчаков.

Хржановський знімав цей фільм у Харкові з 2008 до 2011 року. В інтернеті фільм «Дау. Дегенерація» став доступний у середині квітня цього року. До цього його показали на Берлінському кінофестивалі.

Вчора прес-служба Офісу генпрокурора повідомила, що відкрито кримінальне провадження за фактом можливого катування дітей під час зйомок цієї кінострічки, а також виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства (ч. 2 ст. 127 і ч. 3 ст. 300 Кримінального кодексу).

Нагадаємо, Хржановський прокоментував скандал довкола своєї кінострічки.