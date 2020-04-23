Режисер фільму «Дау. Дегенерація» прокоментував катування немовлят під час зйомок. Фото: Прямий

https://racurs.ua/ua/n137194-rejyser-filmu-dau-degeneraciya-prokomentuvav-katuvannya-nemovlyat-pid-chas-zyomok.html

Ракурс

Фільм «Дау. Дегенерація» викликав гучний скандал через сцени насильства над українськими немовлятами-сиротами. Режисера фільму Іллю Хржановського звинувачують у можливому жорстокому поводженні з немовлятами під час зйомок у Харкові. Однак сам Хржановський стверджує, що ніхто під час зйомок не знущався над дітьми, а їхній плач — це природна реакція на навколишній світ.

Про це Хржановський заявив у інтерв’ю під час передачі «Обережно, Собчак».

Режисер не заперечує, що для зйомок фільму були взяті немовлята з притулку. Крім того, не всі з дітей були здоровими. Хржановський стверджує, що це було необхідно для реалізації його ідеї. Він хотів показати крихкість людини, з якої може вирости незрозуміло хто.

У кінострічці видно, як дітей роздягають, підключають до спеціальних електродів і навіть садять до клітки. Крім цього, немовлята плачуть, але жоден із учасників знімального процесу не звертав на це уваги.

Із цього приводу Хржановський заявив, що з дітьми нічого не робили і не проводили ніяких дослідів. Поруч із немовлятами були медсестри і няні. Плакали ж діти тоді, коли їх переодягали. На думку режисера, плач властивий немовлятам і не викликаний болем, а лише є реакцією на навколишній світ.

Як раніше писав «Ракурс», за фактом можливого насильства над дітьми під час зйомок фільму «Дау. Дегенерація» ювенальні прокурори прокуратури Харківської області відкрили кримінальне провадження.