Режиссер фильма «Дау. Дегенерация» прокомментировал пытки над младенцами во время съемок. Фото: Прямой

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Ракурс

Фильм «Дау. Дегенерация» вызвал громкий скандал из-за сцен насилия над украинскими младенцами-сиротами. Режиссера фильма Илью Хржановского обвиняют в возможном жестоком поведении с младенцами во время съемок в Харькове. Однако сам Хржановский утверждает, что никто во время съемок не издевался над детьми, а их плач — это природная реакция на окружающий мир.

Об этом Хржановский заявил в интервью во время передачи «Осторожно, Собчак».

Режиссер не отрицает, что для съемок фильма были взяты младенцы из приюта. Кроме того, не все из детей были здоровыми. Хржановский утверждает, что это было необходимо для реализации его идеи. Он хотел показать хрупкость человека, из которого может вырасти непонятно кто.

В киноленте видно, как детей раздевают, подключают к специальным электродам и даже сажают в клетку. Кроме этого, младенцы плачут, но ни один из участников съемочного процесса не обращал на это внимания.

По данному поводу Хржановский заявил, что с детьми ничего не делали и не проводили никаких опытов. Рядом с младенцами находились медсестры и няни. Плакали же дети тогда, когда их переодевали. По мнению режиссера, плач свойственен младенцам и не вызван болью, а лишь является реакцией на окружающий мир.

Как ранее писал «Ракурс», по факту возможного насилия над детьми во время съемок фильма «Дау. Дегенерация» ювенальные прокуроры прокуратуры Харьковской области открыли уголовное производство.