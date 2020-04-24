ПЦР-тесты в Украине начал изготавливать отечественный производитель, 200 тыс. везут в регионы, фото — ОП

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Ракурс

ПЦР-тесты в Украине начал изготавливать отечественный производитель. Сейчас на складах есть первая партия — 200 тыс. тестов.

На выходных они разъедутся по областям, в лаборатории, которые проводят ПЦР-тестирование, — цитирует заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко сайт главы государства.

По словам секретаря Координационного совета по противодействию распространению COVID-19, на следующей неделе ожидается еще почти 400 тыс. тестов с помощью полиразмерной цепной реакции.

Тимошенко рассказал, какой груз прибыл на днях в Украину из Китая. Это партия средств защиты для врачей, Министерства внутренних дел, Госпогранслужбы, Вооруженных сил (свыше 360 тыс. респираторов, более 100 тыс. костюмов биозащиты, 800 тыс. реагентов для проведения ПЦР-тестов).

Чиновник Банковой прогнозирует, что этих средств хватит на ближайшие три-четыре недели. Он пообещал, что на выходных в Украину прибудет еще одна партия медоборудования.

Наши врачи уже сейчас обеспечены средствами индивидуальной защиты, и я думаю, что эта ситуация будет становиться еще лучше, — заявил секретарь Координационного совета.

«Ракурс» сообщал, что в Минздраве сегодня анонсировали массовое тестирование на антитела к коронавирусу.