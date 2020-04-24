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Ракурс
ПЛР-тести в Україні почав виготовляти вітчизняний виробник, 200 тис. везуть у регіони, фото — ОП

Українські ПЛР-тести запустили у виробництво, у Зеленського обіцяють регіонам перші 200 тисяч

24 кві 2020, 18:06
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ПЛР-тести в Україні почав виготовляти вітчизняний виробник. Наразі на складах є перша партія — 200 тис. тестів.

На вихідних вони роз’їдуться по областях, у лабораторії, які проводять ПЛР-тестування, — цитує заступника очільника Офісу президента Кирила Тимошенко сайт глави держави.

За словами секретаря Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19, наступного тижня очікується ще майже 400 тис. тестів за допомогою поліразмерної ланцюгової реакції.

Тимошенко розповів, який вантаж прибув днями до України з Китаю. Це партія засобів захисту для лікарів, Міністерства внутрішніх справ, Держприкордонслужби, Збройних сил (понад 360 тис. респіраторів, понад 100 тис. костюмів біозахисту, 800 тис. реагентів для проведення ПЛР-тестів).

Чиновник Банкової прогнозує, що цих засобів вистачить на найближчі три-чотири тижні. Він пообіцяв, що на вихідних в Україну прибуде ще одна партія медобладнання.



Наші лікарі вже зараз забезпечені засобами індивідуального захисту, і я думаю, що ця ситуація ставатиме ще кращою, — заявив секретар Координаційної ради.

«Ракурс» повідомляв, що у МОЗ сьогодні анонсували масове тестування на антитіла до коронавірусу.

Джерело: Ракурс


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