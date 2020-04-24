Татьяна Чорновол. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/n137253-chornovol-izmenili-meru-presecheniya-chto-izvestno.html

Ракурс

Татьяна Чорновол, которую подозревают в поджоге офиса Партии регионов в 2014 году, в результате которого погиб человек, теперь под домашним арестом будет находиться только ночью. Меру пресечения для журналистки смягчил сегодня Апелляционный суд Киева.

Как известно, до этого Чорновол находилась под круглосуточным домашним арестом, сообщают «Українські новини».

Согласно решению суда, Чорновол будет находиться под ночным домашним арестом вплоть до 8 июня 2020 года. Журналистке запрещено покидать свое жилище с 22.00 до 6.00.

Кроме того, Чорновол обязана по первому требованию являться к следователю, прокурору и в суд. Также ей запрещено покидать без разрешения населенный пункт, в котором она проживает.

Суд также обязал Чорновол сдать заграничный паспорт и запретил общаться со свидетелями по делу. Кроме того, журналистка обязана носить электронный браслет.

Адвокат Татьяна Козаченко заявила, что уголовное производство в отношении Чорновол она считает незаконным. Кроме того, адвокат уточнила, что на иждивении Чорновол находятся ее престарелые родители и двое несовершеннолетних детей.

Как ранее писал «Ракурс», в Государственном бюро расследований считают, что Чорновол пытается манипулировать общественным мнением, чтобы уйти от ответственности за совершенное преступление