Татьяна Чорновол. Фото: Антикор

https://racurs.ua/n136600-chornovol-manipuliruet-obschestvennym-mneniem-chtoby-uyti-ot-otvetstvennosti-gbr.html

Ракурс

Татьяна Чорновол, которую подозревают в поджоге офиса Партии регионов в Киеве на улице Липской 18 февраля 2014 года, в эфире телеканала «Наш» заявила, что поджогом офиса хотела отвлечь внимание «карателей», совершавших убийства ее друзей-активистов.

Однако в Государственном бюро расследований придерживаются другой точки зрения и считают, что такими заявлениями Чорновол пытается манипулировать общественным мнением, чтобы уйти от ответственности за совершенное преступление, сообщает пресс-служба ГБР в Facebook.

В ГБР заявляют, что слова Чорновол не отвечают действительности, потому что поджог офиса Партии регионов на улице Липской произошел между 11.00 и 12.00 дня. На момент поджога офиса, никаких убийств активистов на улице Институтской и Крепостном переулке в Киеве зафиксировано не было.

Поэтому подозреваемая Черновол физически не могла отвлекать никого от совершения убийств, в том числе способом поджога офиса, в результате которого погиб Владимир Захаров.

Как ранее писал «Ракурс», ГБР инкриминирует Чорновол поджог и умышленное убийство человека. Следователи считают, что 18 февраля 2014 года Черновол руководила действиями группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге офиса Партии регионов, который располагался на улице Липская в Киеве.