Тетяна Чорновол. Фото: Антикор

https://racurs.ua/ua/n136600-chornovol-manipuluie-gromadskou-dumkou-schob-unyknuty-vidpovidalnosti-dbr.html

Ракурс

Тетяна Чорновол, яку підозрюють у підпалі офісу Партії регіонів у Києві на вулиці Липській 18 лютого 2014 року, в ефірі телеканалу «Наш» заявила, що підпалом офісу хотіла відвернути увагу «каратєлей», які здійснювали вбивства її друзів-активістів.

Однак у Державному бюро розслідувань дотримуються іншої точки зору і вважають, що такими заявами Чорновол намагається маніпулювати громадською думкою, щоб уникнути відповідальності за скоєний злочин, повідомляє прес-служба ДБР у Facebook.

У ДБР заявляють, що слова Чорновол не відповідають дійсності, тому що підпал офісу Партії регіонів на вулиці Липській стався між 11.00 і 12.00 дня. На момент підпалу офісу, ніяких вбивств активістів на вулиці Інститутській і Кріпосному провулку в Києві зафіксовано не було.

Тому підозрювана Чорновол фізично не могла відволікати нікого від скоєння вбивств, у тому числі способом підпалу офісу, в результаті якого загинув Володимир Захаров.

Як раніше писав «Ракурс», ДБР інкримінує Чорновол підпал і умисне вбивство людини. Слідчі вважають, що 18 лютого 2014 року Чорновол керувала діями групи осіб і безпосередньо брала участь у підпалі офісу Партії регіонів, який розташовувався на вулиці Липській у Києві.