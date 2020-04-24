Тетяна Чорновол. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/ua/n137253-chornovol-zminyly-zapobijnyy-zahid-scho-vidomo.html

Ракурс

Тетяна Чорновол, яку підозрюють у підпалі офісу Партії регіонів у 2014 році, в результаті якого загинула людина, тепер під домашнім арештом буде знаходитися тільки вночі. Запобіжний захід для журналістки пом’якшив сьогодні Апеляційний суд Києва.

Як відомо, до цього Чорновол перебувала під цілодобовим домашнім арештом, повідомляють «Українські новини».

Згідно з рішенням суду, Чорновол буде перебувати під нічним домашнім арештом до 8 червня 2020 року. Журналістці заборонено залишати своє помешкання з 22.00 до 6.00.

Крім того, Чорновол зобов’язана на першу вимогу прибути до слідчого, прокурора та до суду. Також їй заборонено залишати без дозволу населений пункт, у якому вона мешкає.

Суд також зобов’язав Чорновол здати закордонний паспорт і заборонив спілкуватися зі свідками у справі. Крім того, журналістка зобов’язана носити електронний браслет.

Адвокат Тетяна Козаченко заявила, що кримінальне провадження проти Чорновол вона вважає незаконним. Крім того, адвокат уточнила, що на утриманні Чорновол знаходяться її старі батьки та двоє неповнолітніх дітей.

Як раніше писав «Ракурс», у Державному бюро розслідувань вважають, що Чорновол намагається маніпулювати громадською думкою, щоб уникнути відповідальності за скоєний злочин