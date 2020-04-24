Шайтанова завербовал полковник ФСБ, причастный к катастрофе MH17 - Bellingcat

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Генерала СБУ Валерия Шайтанова завербовал полковник ФСБ России Игорь Егоров, причастный к катастрофе рейса MH17 в 2014 году в небе над Донбассом. Высокопоставленный российский офицер с позывным Эльбрус работает в элитном спецподразделении ФСБ (департаменте В — бывший «Вымпел» в КГБ). С 2011 года он успел совершить свыше 480 авиаперелетов, преимущественно в «горячие точки», а также страны ЕС.

После аннексии Крыма в 2014 году международных перелетов у Егорова было 37, из которых по меньшей мере 11 поездок в Германию. Также он посещал Хорватию и Францию, где, согласно материалам СБУ, встречался с двумя украинскими агентами.

В 2014 и 2015 годах этот человек постоянно приезжал под двумя разными именами — собственным Игорь Егоров и вымышленным Игорь Семенов — в три контрольные центры российских военных операций в Ростове, Симферополе и Краснодаре, — выяснила международная группа журналистов-расследователей Bellingcat, пишет ТСН.

В мае 2018 года Bellingcat также идентифицировал и обнародовал данные об одном из ключевых российских кураторов военной операции на Донбассе, который действовал под вымышленным именем «Андрей Иванович» с позывным Орион. Этим оперативником оказался офицер Главного разведуправления России, который также причастен к уничтожению MH17, Олег Иванников. Иванников неоднократно контактировал с Эльбрусом.

По мнению Bellingcat, ГРУ и ФСБ находятся в состоянии холодной войны за сферы влияния.

Об этом свидетельствуют недавние перехваты разговоров о катастрофе МН17 над оккупированным Донбассом, в которых ощущалось обострение противостояния российских спецслужб, — сообщает Bellingcat.

Куратор от ФСБ, находившийся в июле 2014 года в Луганске, был известен под позывным Эльбрус. Например, в ноябре 2014 года блоггер террористов сообщил о провале попытки двух присланных Москвой военных начальников — Дельфина и Эльбруса — объединить свыше 20 боевых групп сепаратистов.

В январе 2015 года тот же блогер писал о неудачной попытке Эльбруса в Луганске создать объединенную армию ОРДЛО. Позывной Эльбрус также упоминался в феврале 2016 года в «Новой газете» как офицер ФСБ, который «ушел на пенсию», и находился в Луганске с 2014 года.

Bellingcat впервые предположил, что Егоров может быть тем самым куратором от ФСБ Эльбрусом в начале 2019 года, поскольку тогда впервые удалось отследить его тесный контакт с Орионом-Иванниковым. Эльбрус фигурирует в перехваченных разговорах об атаке на МН17 (у него есть недостатки речи, которые можно услышать на опубликованных СБУ записях разговоров с Шайтановым).

Из разговора боевиков следует, что Эльбрус появился на Донбассе непосредственно перед катастрофой МН17 после атаки российского «Бука», что делает его фигурантом дела о сбивании малайзийского Боинга.

Bellingcat также изучает возможную причастность Егорова к убийству журналиста Хашогги. Кроме того, анонимные источники Bellingcat отметили, что украинская сторона направляла Германии запрос об аресте Егорова, когда тот находился на территории страны, однако ареста не произошло.