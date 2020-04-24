Кабмин уволил руководство таможни и налоговой службы — нардепhttps://racurs.ua/n137256-kabmin-uvolil-rukovodstvo-tamojni-i-fiskalnoy-slujby-nardep.htmlРакурс
Кабинет министров во время сегодняшнего внеочередного заседания принял решение об увольнении главы Государственной таможенной службы Максима Нефедова и главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
Также уволены заместители Нефедова: Роберт Зелди, Денис Шендрик и Сергей Петухов.
С должности заместителя главы Государственной налоговой службы уволен Дмитрий Венциковский.
Как ранее писал «Ракурс», Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство против Нефедова. В заявлении о преступлении утверждается, что группа лиц якобы систематически получала взятки за поставки горючих и не сертифицированных панелей на рынок Украины на основании фиктивного аудита заводов-поставщиков, чем якобы государству был нанесен ущерб на сумму свыше 40 млн гривен.