Максим Нефедов. Фото: Korrespondent.net

https://racurs.ua/n137256-kabmin-uvolil-rukovodstvo-tamojni-i-fiskalnoy-slujby-nardep.html

Ракурс

Кабинет министров во время сегодняшнего внеочередного заседания принял решение об увольнении главы Государственной таможенной службы Максима Нефедова и главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Также уволены заместители Нефедова: Роберт Зелди, Денис Шендрик и Сергей Петухов.

С должности заместителя главы Государственной налоговой службы уволен Дмитрий Венциковский.

Как ранее писал «Ракурс», Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство против Нефедова. В заявлении о преступлении утверждается, что группа лиц якобы систематически получала взятки за поставки горючих и не сертифицированных панелей на рынок Украины на основании фиктивного аудита заводов-поставщиков, чем якобы государству был нанесен ущерб на сумму свыше 40 млн гривен.