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Ракурс
Максим Нефедов. Фото: Korrespondent.net

Кабмин уволил руководство таможни и налоговой службы — нардеп

24 апр 2020, 20:03
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Кабинет министров во время сегодняшнего внеочередного заседания принял решение об увольнении главы Государственной таможенной службы Максима Нефедова и главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Также уволены заместители Нефедова: Роберт Зелди, Денис Шендрик и Сергей Петухов.


С должности заместителя главы Государственной налоговой службы уволен Дмитрий Венциковский.

Как ранее писал «Ракурс», Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство против Нефедова. В заявлении о преступлении утверждается, что группа лиц якобы систематически получала взятки за поставки горючих и не сертифицированных панелей на рынок Украины на основании фиктивного аудита заводов-поставщиков, чем якобы государству был нанесен ущерб на сумму свыше 40 млн гривен.

Источник: Ракурс


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