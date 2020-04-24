Кабмин. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n137261-kabmin-naznachil-vremennyh-glav-nalogovoy-slujby-i-tamojni.html

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Кабинет министров на сегодняшнем внеочередном заседании успел не только уволить руководство Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы, но и назначить временных глав этих ведомств.

Временным руководителем ГТС назначен Игорь Муратов, а ГНС временно возглавит Михаил Титарчук, сообщает «Правительственный портал».

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что именно он подал представление на увольнение глав ГТС и ГНС, которое было поддержано всеми членами Кабинета министров.

По мнению Марченко, бывшее руководство этих ведомств даже в докризисное время было недееспособным и не выполняло своих прямых функций. А в настоящее время такие руководители могли даже нести угрозу финансовой безопасности страны.

Кроме того, Марченко считает, что Максим Нефедов и Сергей Верланов потеряли доверие людей и должны были уйти.

Также министр добавил, что правительство готовит изменения в обоих ведомствах.