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Ракурс
Кабмин. Фото: 112 Украина

Кабмин назначил временных глав налоговой службы и таможни

24 апр 2020, 22:36
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Кабинет министров на сегодняшнем внеочередном заседании успел не только уволить руководство Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы, но и назначить временных глав этих ведомств.

Временным руководителем ГТС назначен Игорь Муратов, а ГНС временно возглавит Михаил Титарчук, сообщает «Правительственный портал».

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что именно он подал представление на увольнение глав ГТС и ГНС, которое было поддержано всеми членами Кабинета министров.

По мнению Марченко, бывшее руководство этих ведомств даже в докризисное время было недееспособным и не выполняло своих прямых функций. А в настоящее время такие руководители могли даже нести угрозу финансовой безопасности страны.

Кроме того, Марченко считает, что Максим Нефедов и Сергей Верланов потеряли доверие людей и должны были уйти.

Также министр добавил, что правительство готовит изменения в обоих ведомствах.


Кадровые решения — наиболее заметная, но не единственная плоскость реформирования ГТС и ГНС. Параллельно мы готовим институциональные изменения в обоих ведомствах. Формируем новые управленческие команды. Определяем внутренние структуры и функционал. Речь идет о рестарте данных служб. Прозрачность — лучший аргумент против коррупции и теневых схем, — заявил Марченко.

Источник: Ракурс


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