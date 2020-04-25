Цена на газ. Фото: Наш репортер

https://racurs.ua/n137268-kabmin-prodlil-deystvie-lgotnyh-cen-na-gaz-dlya-naseleniya.html

Ракурс

Цена на газ для населения останется льготной до 1 июля 2020 года. Кабинет министров внес изменения в «Положение о возложении специальных обязательств на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа» № 867 от 19 октября 2018 года.

Соответствующее постановление правительства от 24 апреля 2020 года № 303 обнародовано на Правительственном портале.

Таким образом, продлено возложение специальных обязательств (ПСО) на рынке природного газа после 1 мая 2020 года.

Население и религиозные организации будут приобретать газ на условиях ПСО до 1 июля 2020 года. Производителям тепловой энергии «Нафтогаз» будет поставлять газ на условиях ПСО до 1 мая 2021 года.

Как известно, с января 2020 года «Нафтогаз» поставляет газ конечным потребителям на условиях ПСО. Цена определяет по формуле, которая учитывает цену голубого топлива на нидерландском хабе (ТТF).

Как ранее писал «Ракурс», с апреля «Нафтогаз» начал использовать другой индикатор для определения цены — стоимость закупки газа ООО «Оператор ГТС Украины» на тендере. Это позволило снизить стоимость газа для конечных потребителей на 2,9 грн за куб. м.