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Вспышка коронавируса зафиксирована в Полтавской области. Фото: Ракурс
Вспышка коронавируса зафиксирована в Полтавской области (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n137142-vspyshka-koronavirusa-zafiksirovana-v-poltavskoy-oblasti-infografika.htmlРакурс
В Полтавской области за последние сутки зафиксировано 45 новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего с начала эпидемии коронавирусом в области заразился 161 человек. На сегодняшний день болеет COVID-19 146 человек.
Такую статистику озвучил глава Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов на своем Telegram-канале.
В регионе зафиксированы три летальных случая от коронавируса. Все случаи зарегистрированы в Кременчуге.
Всего по области от коронавируса излечились 12 человек.
На сегодняшний день коронавирус в Полтавской области зафиксирован в следующих населенных пунктах и районах:
- Кременчуг — 58 случаев;
- Полтава — 27 случаев;
- Кременчугский район — 22 случая;
- Миргород — 12 случаев;
- Горишные Плавни — 11 случаев;
- Зиньковский район — восемь случаев;
- Полтавский район — четыре случая;
- Кобелякский район — три случая;
- Лубны — три случая;
- Лубенский район — два случая;
- Оржицкий район — два случая;
- Глобинский район — два случая;
- Карловский район — два случая;
- Машевка — один случай;
- Козельщинский, Котелевский, Хорольский и Чутовский районы — по одному случаю.
В Полтавской области лабораторно коронавирус подтвердили у 42 медицинских работников.
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