Вспышка коронавируса зафиксирована в Полтавской области. Фото: Ракурс

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Ракурс

В Полтавской области за последние сутки зафиксировано 45 новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего с начала эпидемии коронавирусом в области заразился 161 человек. На сегодняшний день болеет COVID-19 146 человек.

Такую статистику озвучил глава Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов на своем Telegram-канале.

В регионе зафиксированы три летальных случая от коронавируса. Все случаи зарегистрированы в Кременчуге.

Всего по области от коронавируса излечились 12 человек.

На сегодняшний день коронавирус в Полтавской области зафиксирован в следующих населенных пунктах и районах:

Кременчуг — 58 случаев;

Полтава — 27 случаев;

Кременчугский район — 22 случая;

Миргород — 12 случаев;

Горишные Плавни — 11 случаев;

Зиньковский район — восемь случаев;

Полтавский район — четыре случая;

Кобелякский район — три случая;

Лубны — три случая;

Лубенский район — два случая;

Оржицкий район — два случая;

Глобинский район — два случая;

Карловский район — два случая;

Машевка — один случай;

Козельщинский, Котелевский, Хорольский и Чутовский районы — по одному случаю.

В Полтавской области лабораторно коронавирус подтвердили у 42 медицинских работников.