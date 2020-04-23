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Вспышка коронавируса зафиксирована в Полтавской области. Фото: Ракурс

Вспышка коронавируса зафиксирована в Полтавской области (ИНФОГРАФИКА)

23 апр 2020, 10:53
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В Полтавской области за последние сутки зафиксировано 45 новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего с начала эпидемии коронавирусом в области заразился 161 человек. На сегодняшний день болеет COVID-19 146 человек.

Такую статистику озвучил глава Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов на своем Telegram-канале.

В регионе зафиксированы три летальных случая от коронавируса. Все случаи зарегистрированы в Кременчуге.

Всего по области от коронавируса излечились 12 человек.

Инфографика распространения коронавируса в Полтавской области. Фото: Telegram


На сегодняшний день коронавирус в Полтавской области зафиксирован в следующих населенных пунктах и районах:

  • Кременчуг — 58 случаев;
  • Полтава — 27 случаев;
  • Кременчугский район — 22 случая;
  • Миргород — 12 случаев;
  • Горишные Плавни — 11 случаев;
  • Зиньковский район — восемь случаев;
  • Полтавский район — четыре случая;
  • Кобелякский район — три случая;
  • Лубны — три случая;
  • Лубенский район — два случая;
  • Оржицкий район — два случая;
  • Глобинский район — два случая;
  • Карловский район — два случая;
  • Машевка — один случай;
  • Козельщинский, Котелевский, Хорольский и Чутовский районы — по одному случаю.

В Полтавской области лабораторно коронавирус подтвердили у 42 медицинских работников.

Источник: Ракурс


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