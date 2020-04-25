Ціна на газ. Фото: Наш репортер

https://racurs.ua/ua/n137268-kabmin-prodovjyv-diu-pilgovyh-cin-na-gaz-dlya-naselennya.html

Ракурс

Ціна на газ для населення залишиться пільговою до 1 липня 2020 року. Кабінет міністрів вніс зміни до «Положення про покладання спеціальних зобов’язань на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення громадських інтересів у процесі функціонування ринку природного газу» № 867 від 19 жовтня 2018 року.

Відповідна постанова уряду від 24 квітня 2020 року № 303 оприлюднена на Урядовому порталі.

Таким чином, продовжено покладання спеціальних зобов’язань (ПСО) на ринку природного газу після 1 травня 2020 року.

Населення і релігійні організації купуватимуть газ на умовах ПСО до 1 липня 2020 року. Виробникам теплової енергії «Нафтогаз» буде постачати газ на умовах ПСО до 1 травня 2021 року.

Як відомо, з січня 2020 року «Нафтогаз» поставляє газ кінцевим споживачам на умовах ПСО. Ціна визначає за формулою, яка враховує ціну блакитного палива на нідерландському хабі (ТТF).

Як раніше писав «Ракурс», із квітня «Нафтогаз» почав використовувати інший індикатор для визначення ціни — вартість закупки газу ТОВ «Оператор ГТС України» на тендері. Це дозволило знизити вартість газу для кінцевих споживачів на 2,9 грн за куб. м.