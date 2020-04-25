Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

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В Україні за останню добу підтверджено 478 нових випадків зараження коронавірусом. Загальна кількість хворих на COVID-19 становить 8 тис. 125 осіб.

Такі дані оприлюднила прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Вилікувалися від коронавірусу 782 пацієнта, 201 українець помер від COVID-19.

Найбільше випадків зараження зафіксовано у Чернівецькій області (1308 випадків), Івано-Франківській області (700 випадків) та місті Києві (1159 випадків).

Найменше заражених COVID-19 у Чернігівській області (22 особи), Донецькій області (27 осіб) і Луганській області (28 осіб).

Статистика зараження коронавірусом у розрізі областей наступна:

Вінницька область — 377 випадків;

Волинська область — 212 випадків;

Дніпропетровська область — 240 випадків;

Донецька область — 27 випадків;

Житомирська область — 337 випадків;

Закарпатська область — 286 випадків;

Запорізька область — 171 випадок;

Івано-Франківська область — 700 випадків;

Кіровоградська область — 306 випадків;

Київ — 1159 випадків;

Київська область — 519 випадків;

Львівська область — 317 випадків;

Луганська область — 28 випадків;

Миколаївська область — 103 випадки;

Одеська область — 183 випадки;

Полтавська область — 169 випадків;

Рівненська область — 483 випадки;

Сумська область — 94 випадки;

Тернопільська область — 565 випадків;

Харківська область — 125 випадків;

Херсонська область — 79 випадків;

Хмельницька область — 66 випадків;

Чернівецька область — 1308 випадків;

Черкаська область — 249 випадків;

Чернігівська область — 22 випадки.

Станом на ранок 25 квітня до референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України надійшло 1 тис. 451 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку року надійшло 23 тис. 969 повідомлень про підозру на COVID-19.