В Україні 8,1 тис. хворих на коронавірус, понад 200 осіб померли (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n137267-v-ukrayini-8-1-tys-hvoryh-na-koronavirus-ponad-200-osib-pomerly-karta.htmlРакурс
В Україні за останню добу підтверджено 478 нових випадків зараження коронавірусом. Загальна кількість хворих на COVID-19 становить 8 тис. 125 осіб.
Такі дані оприлюднила прес-служба Міністерства охорони здоров’я.
Вилікувалися від коронавірусу 782 пацієнта, 201 українець помер від COVID-19.
Найбільше випадків зараження зафіксовано у Чернівецькій області (1308 випадків), Івано-Франківській області (700 випадків) та місті Києві (1159 випадків).
Найменше заражених COVID-19 у Чернігівській області (22 особи), Донецькій області (27 осіб) і Луганській області (28 осіб).
Статистика зараження коронавірусом у розрізі областей наступна:
- Вінницька область — 377 випадків;
- Волинська область — 212 випадків;
- Дніпропетровська область — 240 випадків;
- Донецька область — 27 випадків;
- Житомирська область — 337 випадків;
- Закарпатська область — 286 випадків;
- Запорізька область — 171 випадок;
- Івано-Франківська область — 700 випадків;
- Кіровоградська область — 306 випадків;
- Київ — 1159 випадків;
- Київська область — 519 випадків;
- Львівська область — 317 випадків;
- Луганська область — 28 випадків;
- Миколаївська область — 103 випадки;
- Одеська область — 183 випадки;
- Полтавська область — 169 випадків;
- Рівненська область — 483 випадки;
- Сумська область — 94 випадки;
- Тернопільська область — 565 випадків;
- Харківська область — 125 випадків;
- Херсонська область — 79 випадків;
- Хмельницька область — 66 випадків;
- Чернівецька область — 1308 випадків;
- Черкаська область — 249 випадків;
- Чернігівська область — 22 випадки.
Станом на ранок 25 квітня до референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України надійшло 1 тис. 451 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку року надійшло 23 тис. 969 повідомлень про підозру на COVID-19.