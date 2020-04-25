Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

В Україні 8,1 тис. хворих на коронавірус, понад 200 осіб померли (КАРТА)

25 кві 2020, 10:26
999

В Україні за останню добу підтверджено 478 нових випадків зараження коронавірусом. Загальна кількість хворих на COVID-19 становить 8 тис. 125 осіб.

Такі дані оприлюднила прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Вилікувалися від коронавірусу 782 пацієнта, 201 українець помер від COVID-19.

Найбільше випадків зараження зафіксовано у Чернівецькій області (1308 випадків), Івано-Франківській області (700 випадків) та місті Києві (1159 випадків).

Найменше заражених COVID-19 у Чернігівській області (22 особи), Донецькій області (27 осіб) і Луганській області (28 осіб).

Карта поширення коронавірусу в Україні. Фото: Facebook



Статистика зараження коронавірусом у розрізі областей наступна:

  • Вінницька область — 377 випадків;
  • Волинська область — 212 випадків;
  • Дніпропетровська область — 240 випадків;
  • Донецька область — 27 випадків;
  • Житомирська область — 337 випадків;
  • Закарпатська область — 286 випадків;
  • Запорізька область — 171 випадок;
  • Івано-Франківська область — 700 випадків;
  • Кіровоградська область — 306 випадків;
  • Київ — 1159 випадків;
  • Київська область — 519 випадків;
  • Львівська область — 317 випадків;
  • Луганська область — 28 випадків;
  • Миколаївська область — 103 випадки;
  • Одеська область — 183 випадки;
  • Полтавська область — 169 випадків;
  • Рівненська область — 483 випадки;
  • Сумська область — 94 випадки;
  • Тернопільська область — 565 випадків;
  • Харківська область — 125 випадків;
  • Херсонська область — 79 випадків;
  • Хмельницька область — 66 випадків;
  • Чернівецька область — 1308 випадків;
  • Черкаська область — 249 випадків;
  • Чернігівська область — 22 випадки.

Станом на ранок 25 квітня до референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України надійшло 1 тис. 451 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку року надійшло 23 тис. 969 повідомлень про підозру на COVID-19.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів