У Черкаській області керівника підприємства підозрюють у привласненні бюджетних коштів. Фото: Подія

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Ракурс

У Черкаській області керівника одного з підприємств підозрюють у незаконному заволодінні бюджетними коштами в сумі 2,5 млн грн. Кошти виділялися з місцевого бюджету на ремонт доріг.

Слідство встановило, що підприємство здійснювало ремонт доріг у Черкаській області в 2018 році. Керівник підприємства у якості посередника використав фіктивну фірму, у якій придбав асфальтобетонну суміш, повідомляє прес-служба прокуратури Черкаської області.

Дана асфальтобетонна суміш виявилася нижчого класу, ніж було передбачено у проектній документації. Однак, вона купувалася за цінами суміші більш високої якості.

В актах виконаних робіт керівник підприємства вказав неправдиві дані про якість асфальтобетонної суміші. Слідство підозрює, що у результаті даної афери підприємець незаконно заволодів бюджетними коштами в сумі 2 млн 472 тис. грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводить слідче управлінням Головного управління Нацполіції у Черкаській області.

Як раніше писав «Ракурс», мера Коростишева підозрюють у службовій недбалості. Чиновник не забезпечив належну перевірку якості виконаних робіт з ремонту доріг місцевого значення. У результаті таких дій бюджет міста зазнав збитків на суму понад 800 тис. грн.