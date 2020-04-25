В Черкасской области руководителя предприятия подозревают в присвоении бюджетных средств. Фото: Событие

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Ракурс

В Черкасской области руководителя одного из предприятий подозревают в незаконном завладении бюджетными средствами в сумме 2,5 млн грн. Средства выделялись из местного бюджета на ремонт дорог.

Следствие установило, что предприятие осуществляло ремонт дорог в Черкасской области в 2018 году. Руководитель предприятия в качестве посредника привлек фиктивную фирму, у которой приобрел асфальтобетонную смесь, сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области.

Данная асфальтобетонная смесь оказалась низшего класса, чем было предусмотрено в проектной документации. Тем не менее, она приобреталась по ценам смеси более высокого качества.

В актах выполненных работ руководитель предприятия указал ложные данные о качестве асфальтобетонной смеси. Следствие подозревает, что в результате данной аферы предприниматель незаконно завладел бюджетными средствами в сумме 2 млн 472 тыс. грн.

Досудебное расследование в уголовном производстве проводит следственное управлением Главного управления Нацполиции в Черкасской области.

Как ранее писал «Ракурс», мэра Коростышева подозревают в служебной халатности. Чиновник не обеспечил надлежащую проверку качества выполненных работ по ремонту дорог местного значения. В результате таких действий бюджет города понес убытки на сумму более 800 тыс. грн.