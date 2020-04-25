Михаил Саакашвили. Фото: Postimees.ru

https://racurs.ua/n137265-data-golosovaniya-za-naznachenie-saakashvili-vice-premerom-poka-ne-opredelena-arahamiya.html

Ракурс

Назначение Михаила Саакашвили на должность вице-премьер-министра пока остается в подвешенном состоянии. Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия во время передачи «Свобода слова Савика Шустера» заявил, что в настоящее время еще не понятно, состоится ли 30 апреля голосование за назначения Саакашвили.

Арахамия сообщил, что повестка дня Верховной Рады пока не определена. Кроме того, вопрос о назначении Саакашвили вице-премьер-министром необходимо выносить в парламент. Только так можно определить соотношение по голосам.

Арахамия сказал, что будет очень обидно, если голосование о назначении Саакашвили будет провалено в парламенте. На данный момент Арахамия затрудняется сказать, какое сейчас соотношение голосов в Верховной Раде по данному вопросу.

Глава фракции сомневается, что голосов от «Слуги народа» будет достаточно для принятия данного решения. Нехватку голосов Арахамия объяснил низкой посещаемостью нардепов в связи с карантином.

Также Арахамия добавил, что сейчас идут консультации с другими фракциями и профильными комитетами по назначению Саакашвили. Глава фракции не исключает, что будут договоренности с другими политическими силами.

Как ранее писал «Ракурс», Саакашвили пришел на встречу с депутатами фракции «Слуги народа». Политик заявил, что для него большая честь получить от президента Владимира Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по вопросам реформ.