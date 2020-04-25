Михайло Саакашвілі. Фото: Postimees.ru

https://racurs.ua/ua/n137265-data-golosuvannya-za-pryznachennya-saakashvili-vice-premierom-sche-ne-vyznachena-arahamiya.html

Ракурс

Призначення Михайла Саакашвілі на посаду віце-прем'єр-міністра досі залишається у підвішеному стані. Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія під час передачі «Свобода слова Савіка Шустера» заявив, що наразі ще не зрозуміло, чи відбудеться 30 квітня голосування за призначення Саакашвілі.

Арахамія повідомив, що порядок денний Верховної Ради поки що не визначений. Крім того, питання про призначення Саакашвілі віце-прем'єр-міністром необхідно виносити до парламенту. Тільки так можна визначити співвідношення по голосам.

Арахамія сказав, що буде дуже прикро, якщо голосування про призначення Саакашвілі буде провалено в парламенті. Наразі Арахамія не знає, яке зараз співвідношення голосів у Верховній Раді з цього питання.

Глава фракції сумнівається, що голосів від «Слуги народу» буде достатньо для прийняття даного рішення. Брак голосів Арахамія пояснив відсутністю багатьох нардепів у зв’язку з карантином.

Також Арахамія додав, що зараз відбуваються консультації з іншими фракціями і профільними комітетами з питання призначення Саакашвілі. Глава фракції не виключає, що будуть домовленості з іншими політичними силами.

Як раніше писав «Ракурс», Саакашвілі прийшов на зустріч з депутатами фракції «Слуги народу». Політик заявив, що для нього велика честь отримати від президента Володимира Зеленського пропозицію стати віце-прем'єром уряду України з питань реформ.