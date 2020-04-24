Саакашвілі вмовляє «слуг» дати голоси за його призначення в уряд, фото — Главком

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Михайло Саакашвілі прийшов на зустріч із депутатами фракції «Слуги народу». Вона відбувається напередодні позачергової сесії Ради.

Саакашвілі є одним із кандидатів на посаду віце-прем'єра з питань реформ. Але ЗМІ повідомляли, що станом на 23 квітня у Раді ще не вистачало голосів для його призначення.

Серед причин ймовірного призначення Саакашвілі в уряд у фракції «Слуга народу» називають його міжнародні зв’язки.

Саакашвілі заявив, що для нього велика честь отримати від президента Володимира Зеленського пропозицію стати віце-прем'єром уряду України з питань реформ.

Екс-президент Грузії працював головою Одеської ОДА, радником президента України у 2015—2016 роках. 26 травня 2015 року отримав громадянство України, але після протестів проти політики президента Петра Порошенка 26 липня 2017 року його позбавили громадянства України «через недостовірні дані, наведені при його отриманні».

28 травня 2019 року новообраний президент Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство. З лютого 2018 року він проживав на батьківщині дружини в Нідерландах.