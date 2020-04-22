Повернення Саакашвілі у владу: в мережі з’явилося його старе фото з Єрмаком, фото — Dubinsky.pro

https://racurs.ua/ua/n137124-saakashvili-poruch-z-iermakom-v-mereji-z-yavylosya-promovyste-foto-zustrichi-vypusknykiv.html

Ракурс

Повернення Саакашвілі у владу в Україні може відбуватися з подачі очільника Офісу президента України Андрія Єрмака. Про це стверджують політики, які сьогодні коментують появу їхнього спільного фото, що датоване 2004 роком.

Його опублікував телеграм-канал Dubinsky.pro. Колишній президент Грузії та голова Одеської ОДА Михайло Саакашвілі на ньому разом із кількома відомими в країні політиками та бізнесменами. Усі вони — керівник Міжнародного центру реформ Олександр Носаль, політолог Віталій Бала, політик і бізнесмен Василь Горбаль, а також нинішній очільник ОП Андрій Єрмак — випускники Київського інституту міжнародних відносин.

У той час Саакашвілі був президентом Грузії. Саакашвілі у 1992 році з відзнакою закінчив факультет міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського нацуніверситету. Єрмак, який на фото крайній праворуч, був випускником у 1995 році.

Колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян уточнив, що знімок зроблений саме під час зустрічі випускників Київського інституту міжнародних відносин.

Коли Вам говорять, що це ідея (повернути Саакашвілі — «Ракурс») особисто Зеленського — ніколи не вірте. У Зеленського в принципі немає ніяких ідей щодо державного управління. Зате є гарне фото зустрічі однокурсників КІМВ в 2004 році: в центрі Саакашвілі, крайній праворуч — Єрмак, — підписав фото у себе в Фейсбук Омелян.





На фото відреагував і Горбаль. Він написав, що «любить перегортати старі фотоальбоми».

Нагадаємо, що Саакашвілі, якому президент Зеленський торік повернув громадянство України, можуть призначити віце-прем'єр-міністром з питань реформ в уряд Дениса Шмигаля.