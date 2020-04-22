Возвращение Саакашвили во власть: в сети появилось его старое фото с Ермаком, фото — Dubinsky.pro

https://racurs.ua/n137124-saakashvili-ryadom-s-ermakom-v-seti-poyavilos-krasnorechivoe-foto-vstrechi-vypusknikov-instituta.html

Ракурс

Возвращение Саакашвили во власть в Украине может происходить с подачи главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. Об этом утверждают политики, которые сегодня комментируют появление их совместного фото, датированного 2004 годом.

Его опубликовал телеграм-канал Dubinsky.pro. Бывший президент Грузии и председатель Одесской ОГА Михаил Саакашвили на нем вместе с несколькими известными в стране политиками и бизнесменами. Все они — руководитель Международного центра реформ Александр Носаль, политолог Виталий Бала, политик и бизнесмен Василий Горбаль, а также нынешний глава ОП Андрей Ермак — выпускники Киевского института международных отношений.

В то время Саакашвили был президентом Грузии. Он в 1992 году с отличием окончил факультет международного права Института международных отношений Киевского национального университета. Ермак, который на фото крайний справа, был выпускником этого вуза в 1995 году.

Бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян уточнил, что снимок сделан именно во время встречи выпускников Киевского института международных отношений.

Когда Вам говорят, что это идея (вернуть Саакашвили — «Ракурс») лично Зеленского — никогда не верьте. У Зеленского в принципе нет никаких идей относительно государственного управления. Зато есть хорошее фото встречи однокурсников КИМО в 2004 году: в центре Саакашвили, крайний справа — Ермак, — подписал фото у себя в Фейсбук Омелян.



На фото отреагировал и Горбаль. Он написал, что «любит листать старые фотоальбомы».

Напомним, что Саакашвили, которому президент Зеленский в прошлом году вернул гражданство Украины, могут назначить вице-премьером по вопросам реформ в правительстве Дениса Шмыгаля.