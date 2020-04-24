Саакашвили встречается со "Слугой народа": трансляция, фото — Главком

https://racurs.ua/n137211-saakashvili-ugovarivaet-slug-dat-golosa-za-ego-naznachenie-v-pravitelstvo-translyaciya.html

Ракурс

Михаил Саакашвили пришел на встречу с депутатами фракции «Слуги народа». Она проходит накануне внеочередной сессии Рады.

Саакашвили является одним из кандидатов на должность вице-премьера по вопросам реформ. Но СМИ сообщали, что по состоянию на 23 апреля в Раде еще не хватало голосов для его назначения.

Среди причин вероятного назначения Саакашвили в правительство называют его международные связи.

Саакашвили заявил, что для него большая честь получить от президента Владимира Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по вопросам реформ.

Экс-президент Грузии работал председателем Одесской ОГА, советником президента Украины в 2015—2016 годах. 26 мая 2015 года получил гражданство Украины, но после протестов против политики президента Петра Порошенко 26 июля 2017 года его лишили гражданства Украины «из-за недостоверных данных, приведенных при его получении».

28 мая 2019 года новоизбранный президент Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С февраля 2018 года он проживал на родине жены в Нидерландах.