Коронавирус в армии. Фото: uatv.ua

https://racurs.ua/n137213-v-voorujennyh-silah-ukrainy-uje-bolee-polusotni-zarajennyh-covid-19.html

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В Вооруженных силах Украины по состоянию на сегодняшнее утро зарегистрирован 51 случай заболевания острой респираторной болезни COVID-19.

Выздоровели от болезни 15 человек, а также было зафиксировано два летальных случая. Изолированные и самоизолированные 342 человека. В ближайшие три дня заканчивается самоизоляция у 42 человек. Об этом 24 апреля сообщило командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что четверо новых больных госпитализированы в медицинские заведения, а один военнослужащий из Ровенской области находится дома под наблюдением врачей. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

В ВСУ напомнили, что чаще всего военнослужащие подхватывают COVID-19 во время общения с друзьями и родными, с которыми не проживают вместе.

Напомним, за последние сутки коронавирус в Украине диагностирован у 7 тыс. 647 человек. За последние сутки инфицирования подтвердили еще в 477 человек, из них 98 — медицинские работники.