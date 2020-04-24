Коронавірус в армії. Фото: uatv.ua

https://racurs.ua/ua/n137213-u-zbroynyh-sylah-ukrayiny-vje-ponad-pivsotni-zarajenyh-covid-19.html

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У Збройних силах України станом на сьогоднішній ранок зареєстровано 51 випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Одужали від хвороби 15 осіб, а також було зафіксовано два летальних випадки. Ізольовані та самоізольовані 342 особи. У найближчі три дні закінчується самоізоляція у 42 осіб. Про це 24 квітня повідомило командування Медичних сил Збройних сил України у Facebook.

Зазначається, що четверо нових хворих госпіталізовані до медичних закладів, а один військовослужбовець із Рівненської області перебуває вдома під наглядом лікарів. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

У ЗСУ нагадали, що найчастіше військовослужбовці підхоплюють COVID-19 під час спілкування з друзями та рідними, з якими не проживають разом.

Нагадаємо, за останню добу коронавірус в Україні діагностований у 7 тис. 647 осіб. За останню добу інфікування підтвердили ще у 477 осіб, з них 98 — медичні працівники.