В Одеській області зафіксовано підземні поштовхи. Фото: Euromag.ru

https://racurs.ua/ua/n137264-v-odeskiy-oblasti-zafiksovano-pidzemni-poshtovhy-karta.html

Ракурс

В Одеській області сьогодні вночі зафіксовано кілька підземних поштовхів, які могли відчути жителі регіону. Це сталося близько 1.00 ночі.

За інформацією сейсмологів, як раз у цей час було зафіксовано землетрус у Румунії, повідомляє «Думська».

Підземні поштовхи, магнітуда яких становила 4,72, 4,9 і 5,3, виникли в районі гірського хребта Вранча.

На думку сейсмологів, до Одеської області докотилося відлуння саме цього землетрусу.

Найбільш відчутними були поштовхи на півдні області, в Буджаку. В Одесі коливання ґрунту могли відчути мешканці багатоповерхових будинків.

Як писав раніше «Ракурс», наприкінці березня сильний землетрус стався у Хорватії. У результаті підземних поштовхів були частково зруйновані багато будинків. Під завалами у Загребі загинула одна особа.