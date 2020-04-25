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Ракурс
В Одеській області зафіксовано підземні поштовхи. Фото: Euromag.ru

В Одеській області зафіксовано підземні поштовхи (КАРТА)

25 кві 2020, 08:23
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В Одеській області сьогодні вночі зафіксовано кілька підземних поштовхів, які могли відчути жителі регіону. Це сталося близько 1.00 ночі.

За інформацією сейсмологів, як раз у цей час було зафіксовано землетрус у Румунії, повідомляє «Думська».

Підземні поштовхи, магнітуда яких становила 4,72, 4,9 і 5,3, виникли в районі гірського хребта Вранча.

Карта землетрусу в Румунії. Фото: ДумськаНа думку сейсмологів, до Одеської області докотилося відлуння саме цього землетрусу.



Найбільш відчутними були поштовхи на півдні області, в Буджаку. В Одесі коливання ґрунту могли відчути мешканці багатоповерхових будинків.

Як писав раніше «Ракурс», наприкінці березня сильний землетрус стався у Хорватії. У результаті підземних поштовхів були частково зруйновані багато будинків. Під завалами у Загребі загинула одна особа.


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