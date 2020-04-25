В Одесской области зафиксированы подземные толчки. Фото: Euromag.ru

https://racurs.ua/n137264-v-odesskoy-oblasti-zafiksirovany-podzemnye-tolchki-karta.html

Ракурс

В Одесской области сегодняшней ночью зафиксированы несколько подземных толчков, которые могли ощутить жители региона. Это случилось около 1.00 ночи.

По информации сейсмологов, как раз в это время было зафиксировано землетрясение в Румынии, сообщает «Думская».

Подземные толчки, магнитуда которых составила 4,72, 4,9 и 5,3, возникли в районе горного хребта Вранча.

По мнению сейсмологов, до Одесской области докатились отголоски именно этого землетрясения.

Наиболее ощутимыми были толчки на юге области, в Буджаке. В Одессе колебания почвы могли ощутить жители многоэтажных домов.

Как писал ранее «Ракурс», в конце марта сильное землетрясение произошло в Хорватии. В результате подземных толчков были частично разрушены многие здания. Под завалами в Загребе погиб один человек.