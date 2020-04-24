Украина будет выходить из карантина в пять этапов: Кабмин озвучил план (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n137263-ukraina-budet-vyhodit-iz-karantina-v-pyat-etapov-kabmin-ozvuchil-plan-infografika.htmlРакурс
Выход из карантина в Украине планируется осуществлять в пять этапов. Начало выхода из карантина может начаться лишь в том случае, если в течение десяти дней количество новых случаев заражения не будет превышать 5%.
План выхода Украины из карантина представил в своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.
Первый этап.
В Кабмине планируют, что первый этап выхода из карантина может начаться уже 11 мая. На первом этапе правительство хочет снять ограничения:
- на посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарков, прибрежных зон (кроме детских площадок);
- на работу части объектов индустрии красоты;
- на тренировки в командных видах спорта;
- на оптовую и розничную торговлю непродовольственными товарами;
- на работу кофеен (обслуживание на вынос);
- на работу автомоек, веломагазинов и велопрокатов;
- на работу нотариусов, адвокатов и аудиторов.
Второй этап.
Начало второго этапа возможно при условии, если в течение десяти дней подряд процент выявленных случаев среди всех протестированных каждый день снижается, а число выздоровевших растет. В этом случае будет:
- возобновлено бытовое обслуживание населения;
- возобновлено обучение выпускных классов в школах, подготовка к ВНО;
- возобновлена работа заведений общественного питания (обслуживание на вынос);
- возобновлена работа кинотеатров под открытым небом;
- возобновлена работа спортзалов и фитнес-центров (с ограничениями и без бассейнов);
- возобновлена работа отелей;
- возобновлены спортивные соревнования, в которых принимают участие не более 50 человек и без зрителей.
Третий этап.
Начало будет возможным, если десять дней подряд число выздоровевших в два раза превышает число новых случаев заражения. Медучреждения заполнены пациентами с коронавирусом менее, чем на 10%. В этом случае:
- откроются спортивные и детские площадки;
- откроются заведения образования (отдельные);
- откроется метро (спецперевозки);
- возобновятся пассажирские перевозки в пределах области;
- откроются торгово-развлекательные центры (без зон развлечения и детских площадок);
- откроются театры и кинотеатры;
- откроются хостелы, санатории и базы отдыха;
- начнут работу заведения общественного питания с посетителями.
Четвертый этап.
Начало нового этапа возможно, если десять дней подряд число новых не связанных между собой случаев каждый день будет меньше пяти на область. В этом случае:
- заработает метро и весь наземный пассажирский транспорт;
- откроются торгово-развлекательные центры и другие развлекательные заведения;
- откроются спортзалы и фитнес-центры;
- откроются заведения общественного питания;
- откроются заведения культуры;
- откроются заведения образования;
- начнется оказываться плановая медицинская и стоматологическая помощь.
Пятый этап.
Последний этап выхода из карантина начнется при условии прекращения внутренней передачи вируса, когда будут фиксироваться единичные завезенные случаи инфицирования. В этом случае предполагается снятие всех остальных ограничений, кроме тех, которые установлены местной властью.