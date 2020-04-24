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Карантин в Украине. Фото: Ракурс

Украина будет выходить из карантина в пять этапов: Кабмин озвучил план (ИНФОГРАФИКА)

24 апр 2020, 23:54
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Выход из карантина в Украине планируется осуществлять в пять этапов. Начало выхода из карантина может начаться лишь в том случае, если в течение десяти дней количество новых случаев заражения не будет превышать 5%.

План выхода Украины из карантина представил в своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.

Этапы выхода Украины из карантина. Фото: Telegram

Первый этап.

В Кабмине планируют, что первый этап выхода из карантина может начаться уже 11 мая. На первом этапе правительство хочет снять ограничения:

  • на посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарков, прибрежных зон (кроме детских площадок);
  • на работу части объектов индустрии красоты;
  • на тренировки в командных видах спорта;
  • на оптовую и розничную торговлю непродовольственными товарами;
  • на работу кофеен (обслуживание на вынос);
  • на работу автомоек, веломагазинов и велопрокатов;
  • на работу нотариусов, адвокатов и аудиторов.

Второй этап.

Начало второго этапа возможно при условии, если в течение десяти дней подряд процент выявленных случаев среди всех протестированных каждый день снижается, а число выздоровевших растет. В этом случае будет:

  • возобновлено бытовое обслуживание населения;
  • возобновлено обучение выпускных классов в школах, подготовка к ВНО;
  • возобновлена работа заведений общественного питания (обслуживание на вынос);
  • возобновлена работа кинотеатров под открытым небом;
  • возобновлена работа спортзалов и фитнес-центров (с ограничениями и без бассейнов);
  • возобновлена работа отелей;
  • возобновлены спортивные соревнования, в которых принимают участие не более 50 человек и без зрителей.

Третий этап.

Начало будет возможным, если десять дней подряд число выздоровевших в два раза превышает число новых случаев заражения. Медучреждения заполнены пациентами с коронавирусом менее, чем на 10%. В этом случае:

  • откроются спортивные и детские площадки;
  • откроются заведения образования (отдельные);
  • откроется метро (спецперевозки);
  • возобновятся пассажирские перевозки в пределах области;
  • откроются торгово-развлекательные центры (без зон развлечения и детских площадок);
  • откроются театры и кинотеатры;
  • откроются хостелы, санатории и базы отдыха;
  • начнут работу заведения общественного питания с посетителями.

Четвертый этап.

Начало нового этапа возможно, если десять дней подряд число новых не связанных между собой случаев каждый день будет меньше пяти на область. В этом случае:


  • заработает метро и весь наземный пассажирский транспорт;
  • откроются торгово-развлекательные центры и другие развлекательные заведения;
  • откроются спортзалы и фитнес-центры;
  • откроются заведения общественного питания;
  • откроются заведения культуры;
  • откроются заведения образования;
  • начнется оказываться плановая медицинская и стоматологическая помощь.

Пятый этап.

Последний этап выхода из карантина начнется при условии прекращения внутренней передачи вируса, когда будут фиксироваться единичные завезенные случаи инфицирования. В этом случае предполагается снятие всех остальных ограничений, кроме тех, которые установлены местной властью.

Источник: Ракурс


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