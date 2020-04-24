Україна виходитиме з карантину в п’ять етапів: Кабмін оприлюднив план (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n137263-ukrayina-vyhodytyme-z-karantynu-v-p-yat-etapiv-kabmin-ozvuchyv-plan-infografika.htmlРакурс
Вихід з карантину в Україні планується здійснювати в п’ять етапів. Початок виходу з карантину може початися лише в тому випадку, якщо протягом десяти днів кількість нових випадків зараження не буде перевищувати 5%.
План виходу України з карантину представив у своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Перший етап.
У Кабміні планують, що перший етап виходу з карантину може початися вже 11 травня. На першому етапі уряд хоче зняти обмеження:
- на відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопарків, прибережних зон (крім дитячих майданчиків);
- на роботу частини об'єктів індустрії краси;
- на тренування в командних видах спорту;
- на оптову та роздрібну торгівлю непродовольчими товарами;
- на роботу кав’ярень (обслуговування на виніс);
- на роботу автомийок, веломагазинів і велопрокатів;
- на роботу нотаріусів, адвокатів та аудиторів.
Другий етап.
Початок другого етапу можливо за умови, якщо протягом десяти днів поспіль відсоток виявлених випадків серед усіх протестованих кожен день знижується, а число осіб, які видужали, зростає. У цьому випадку буде:
- відновлено побутове обслуговування населення;
- відновлено навчання випускних класів у школах, підготовка до ЗНО;
- відновлено роботу закладів громадського харчування (обслуговування на виніс);
- відновлено роботу кінотеатрів під відкритим небом;
- відновлено роботу спортзалів і фітнес-центрів (з обмеженнями і без басейнів);
- відновлено роботу готелів;
- відновлені спортивні змагання, у яких беруть участь не більше 50 осіб та без глядачів.
Третій етап.
Початок буде можливим, якщо десять днів поспіль число осіб, які одужали, в два рази перевищує число нових випадків зараження. Медзаклади заповнені пацієнтами з коронавірусом менш, ніж на 10%. У цьому випадку:
- відкриються спортивні та дитячі майданчики;
- відкриються заклади освіти (окремі);
- відкриється метро (спецперевезення);
- відновляться пасажирські перевезення у межах області;
- відкриються торгово-розважальні центри (без зон розваг та дитячих майданчиків);
- відкриються театри і кінотеатри;
- відкриються хостели, санаторії та бази відпочинку;
- почнуть роботу заклади громадського харчування з відвідувачами.
Четвертий етап.
Початок нового етапу можливий, якщо десять днів поспіль число нових не пов’язаних між собою випадків щодня буде менше п’яти на область. У цьому випадку:
- запрацює метро і весь наземний пасажирський транспорт;
- відкриються торгово-розважальні центри та інші розважальні заклади;
- відкриються спортзали і фітнес-центри;
- відкриються заклади громадського харчування;
- відкриються заклади культури;
- відкриються заклади освіти;
- почнеться надаватися планова медична та стоматологічна допомога.
П’ятий етап.
Останній етап виходу з карантину почнеться за умови припинення внутрішньої передачі вірусу, коли будуть фіксуватися поодинокі завезені випадки інфікування. У цьому випадку передбачається зняття усіх інших обмежень, крім тих, які встановлені місцевою владою.