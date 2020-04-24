Карантин в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n137263-ukrayina-vyhodytyme-z-karantynu-v-p-yat-etapiv-kabmin-ozvuchyv-plan-infografika.html

Ракурс

Вихід з карантину в Україні планується здійснювати в п’ять етапів. Початок виходу з карантину може початися лише в тому випадку, якщо протягом десяти днів кількість нових випадків зараження не буде перевищувати 5%.

План виходу України з карантину представив у своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Перший етап.

У Кабміні планують, що перший етап виходу з карантину може початися вже 11 травня. На першому етапі уряд хоче зняти обмеження:

на відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопарків, прибережних зон (крім дитячих майданчиків);

на роботу частини об'єктів індустрії краси;

на тренування в командних видах спорту;

на оптову та роздрібну торгівлю непродовольчими товарами;

на роботу кав’ярень (обслуговування на виніс);

на роботу автомийок, веломагазинів і велопрокатів;

на роботу нотаріусів, адвокатів та аудиторів.

Другий етап.

Початок другого етапу можливо за умови, якщо протягом десяти днів поспіль відсоток виявлених випадків серед усіх протестованих кожен день знижується, а число осіб, які видужали, зростає. У цьому випадку буде:

відновлено побутове обслуговування населення;

відновлено навчання випускних класів у школах, підготовка до ЗНО;

відновлено роботу закладів громадського харчування (обслуговування на виніс);

відновлено роботу кінотеатрів під відкритим небом;

відновлено роботу спортзалів і фітнес-центрів (з обмеженнями і без басейнів);

відновлено роботу готелів;

відновлені спортивні змагання, у яких беруть участь не більше 50 осіб та без глядачів.

Третій етап.

Початок буде можливим, якщо десять днів поспіль число осіб, які одужали, в два рази перевищує число нових випадків зараження. Медзаклади заповнені пацієнтами з коронавірусом менш, ніж на 10%. У цьому випадку:

відкриються спортивні та дитячі майданчики;

відкриються заклади освіти (окремі);

відкриється метро (спецперевезення);

відновляться пасажирські перевезення у межах області;

відкриються торгово-розважальні центри (без зон розваг та дитячих майданчиків);

відкриються театри і кінотеатри;

відкриються хостели, санаторії та бази відпочинку;

почнуть роботу заклади громадського харчування з відвідувачами.

Четвертий етап.

Початок нового етапу можливий, якщо десять днів поспіль число нових не пов’язаних між собою випадків щодня буде менше п’яти на область. У цьому випадку:

запрацює метро і весь наземний пасажирський транспорт;

відкриються торгово-розважальні центри та інші розважальні заклади;

відкриються спортзали і фітнес-центри;

відкриються заклади громадського харчування;

відкриються заклади культури;

відкриються заклади освіти;

почнеться надаватися планова медична та стоматологічна допомога.

П’ятий етап.

Останній етап виходу з карантину почнеться за умови припинення внутрішньої передачі вірусу, коли будуть фіксуватися поодинокі завезені випадки інфікування. У цьому випадку передбачається зняття усіх інших обмежень, крім тих, які встановлені місцевою владою.