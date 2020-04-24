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Карантин в Україні. Фото: Ракурс

Україна виходитиме з карантину в п’ять етапів: Кабмін оприлюднив план (ІНФОГРАФІКА)

24 кві 2020, 23:54
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Вихід з карантину в Україні планується здійснювати в п’ять етапів. Початок виходу з карантину може початися лише в тому випадку, якщо протягом десяти днів кількість нових випадків зараження не буде перевищувати 5%.

План виходу України з карантину представив у своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Етапи виходу України з карантину. Фото: Telegram

Перший етап.

У Кабміні планують, що перший етап виходу з карантину може початися вже 11 травня. На першому етапі уряд хоче зняти обмеження:

  • на відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопарків, прибережних зон (крім дитячих майданчиків);
  • на роботу частини об'єктів індустрії краси;
  • на тренування в командних видах спорту;
  • на оптову та роздрібну торгівлю непродовольчими товарами;
  • на роботу кав’ярень (обслуговування на виніс);
  • на роботу автомийок, веломагазинів і велопрокатів;
  • на роботу нотаріусів, адвокатів та аудиторів.

Другий етап.

Початок другого етапу можливо за умови, якщо протягом десяти днів поспіль відсоток виявлених випадків серед усіх протестованих кожен день знижується, а число осіб, які видужали, зростає. У цьому випадку буде:

  • відновлено побутове обслуговування населення;
  • відновлено навчання випускних класів у школах, підготовка до ЗНО;
  • відновлено роботу закладів громадського харчування (обслуговування на виніс);
  • відновлено роботу кінотеатрів під відкритим небом;
  • відновлено роботу спортзалів і фітнес-центрів (з обмеженнями і без басейнів);
  • відновлено роботу готелів;
  • відновлені спортивні змагання, у яких беруть участь не більше 50 осіб та без глядачів.

Третій етап.

Початок буде можливим, якщо десять днів поспіль число осіб, які одужали, в два рази перевищує число нових випадків зараження. Медзаклади заповнені пацієнтами з коронавірусом менш, ніж на 10%. У цьому випадку:

  • відкриються спортивні та дитячі майданчики;
  • відкриються заклади освіти (окремі);
  • відкриється метро (спецперевезення);
  • відновляться пасажирські перевезення у межах області;
  • відкриються торгово-розважальні центри (без зон розваг та дитячих майданчиків);
  • відкриються театри і кінотеатри;
  • відкриються хостели, санаторії та бази відпочинку;
  • почнуть роботу заклади громадського харчування з відвідувачами.

Четвертий етап.

Початок нового етапу можливий, якщо десять днів поспіль число нових не пов’язаних між собою випадків щодня буде менше п’яти на область. У цьому випадку:



  • запрацює метро і весь наземний пасажирський транспорт;
  • відкриються торгово-розважальні центри та інші розважальні заклади;
  • відкриються спортзали і фітнес-центри;
  • відкриються заклади громадського харчування;
  • відкриються заклади культури;
  • відкриються заклади освіти;
  • почнеться надаватися планова медична та стоматологічна допомога.

П’ятий етап.

Останній етап виходу з карантину почнеться за умови припинення внутрішньої передачі вірусу, коли будуть фіксуватися поодинокі завезені випадки інфікування. У цьому випадку передбачається зняття усіх інших обмежень, крім тих, які встановлені місцевою владою.

Джерело: Ракурс


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