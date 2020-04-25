Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

В Украине за последние сутки подтверждены 478 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество больных COVID-19 составляет 8 тыс. 125 человек.

Такие данные обнародовала пресс-служба Министерства здравоохранения.

Излечились от коронавируса 782 пациента, 201 украинец скончался от COVID-19.

Больше всего случаев заражения в Черновицкой области (1308 случаев), Ивано-Франковской области (700 случаев) и городе Киеве (1159 случаев).

Меньше всего зараженных COVID-19 в Черниговской области (22 человека), Донецкой области (27 человек) и Луганской области (28 человек).

Статистика заражения коронавирусом в разрезе областей следующая:

Винницкая область — 377 случаев;

Волынская область — 212 случаев;

Днепропетровская область — 240 случаев;

Донецкая область — 27 случаев;

Житомирская область — 337 случаев;

Закарпатская область — 286 случаев;

Запорожская область — 171 случай;

Ивано-Франковская область — 700 случаев;

Кировоградская область — 306 случаев;

Киев — 1159 случаев;

Киевская область — 519 случаев;

Львовская область — 317 случаев;

Луганская область — 28 случаев;

Николаевская область — 103 случая;

Одесская область — 183 случая;

Полтавская область — 169 случаев;

Ровенская область — 483 случая;

Сумская область — 94 случая;

Тернопольская область — 565 случаев;

Харьковская область — 125 случаев;

Херсонская область — 79 случаев;

Хмельницкая область — 66 случаев;

Черновцкая область — 1308 случаев;

Черкасская область — 249 случаев;

Черниговская область — 22 случая.

По состоянию на утро 25 апреля в референс-лабораторию Центра общественного здоровья Украины поступило 1 тыс. 451 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступили 23 тыс. 969 сообщений о подозрении на COVID-19.