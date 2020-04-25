В Украине 8,1 тыс. больных коронавирусом, более 200 человек умерли (КАРТА)https://racurs.ua/n137267-v-ukraine-8-1-tys-bolnyh-koronavirusom-bolee-200-chelovek-umerli-karta.htmlРакурс
В Украине за последние сутки подтверждены 478 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество больных COVID-19 составляет 8 тыс. 125 человек.
Такие данные обнародовала пресс-служба Министерства здравоохранения.
Излечились от коронавируса 782 пациента, 201 украинец скончался от COVID-19.
Больше всего случаев заражения в Черновицкой области (1308 случаев), Ивано-Франковской области (700 случаев) и городе Киеве (1159 случаев).
Меньше всего зараженных COVID-19 в Черниговской области (22 человека), Донецкой области (27 человек) и Луганской области (28 человек).
Статистика заражения коронавирусом в разрезе областей следующая:
- Винницкая область — 377 случаев;
- Волынская область — 212 случаев;
- Днепропетровская область — 240 случаев;
- Донецкая область — 27 случаев;
- Житомирская область — 337 случаев;
- Закарпатская область — 286 случаев;
- Запорожская область — 171 случай;
- Ивано-Франковская область — 700 случаев;
- Кировоградская область — 306 случаев;
- Киев — 1159 случаев;
- Киевская область — 519 случаев;
- Львовская область — 317 случаев;
- Луганская область — 28 случаев;
- Николаевская область — 103 случая;
- Одесская область — 183 случая;
- Полтавская область — 169 случаев;
- Ровенская область — 483 случая;
- Сумская область — 94 случая;
- Тернопольская область — 565 случаев;
- Харьковская область — 125 случаев;
- Херсонская область — 79 случаев;
- Хмельницкая область — 66 случаев;
- Черновцкая область — 1308 случаев;
- Черкасская область — 249 случаев;
- Черниговская область — 22 случая.
По состоянию на утро 25 апреля в референс-лабораторию Центра общественного здоровья Украины поступило 1 тыс. 451 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступили 23 тыс. 969 сообщений о подозрении на COVID-19.