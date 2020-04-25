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Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

В Украине 8,1 тыс. больных коронавирусом, более 200 человек умерли (КАРТА)

25 апр 2020, 10:26
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В Украине за последние сутки подтверждены 478 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество больных COVID-19 составляет 8 тыс. 125 человек.

Такие данные обнародовала пресс-служба Министерства здравоохранения.

Излечились от коронавируса 782 пациента, 201 украинец скончался от COVID-19.

Больше всего случаев заражения в Черновицкой области (1308 случаев), Ивано-Франковской области (700 случаев) и городе Киеве (1159 случаев).

Меньше всего зараженных COVID-19 в Черниговской области (22 человека), Донецкой области (27 человек) и Луганской области (28 человек).

Карта распространения коронавируса в Украине. Фото: Facebook


Статистика заражения коронавирусом в разрезе областей следующая:

  • Винницкая область — 377 случаев;
  • Волынская область — 212 случаев;
  • Днепропетровская область — 240 случаев;
  • Донецкая область — 27 случаев;
  • Житомирская область — 337 случаев;
  • Закарпатская область — 286 случаев;
  • Запорожская область — 171 случай;
  • Ивано-Франковская область — 700 случаев;
  • Кировоградская область — 306 случаев;
  • Киев — 1159 случаев;
  • Киевская область — 519 случаев;
  • Львовская область — 317 случаев;
  • Луганская область — 28 случаев;
  • Николаевская область — 103 случая;
  • Одесская область — 183 случая;
  • Полтавская область — 169 случаев;
  • Ровенская область — 483 случая;
  • Сумская область — 94 случая;
  • Тернопольская область — 565 случаев;
  • Харьковская область — 125 случаев;
  • Херсонская область — 79 случаев;
  • Хмельницкая область — 66 случаев;
  • Черновцкая область — 1308 случаев;
  • Черкасская область — 249 случаев;
  • Черниговская область — 22 случая.

По состоянию на утро 25 апреля в референс-лабораторию Центра общественного здоровья Украины поступило 1 тыс. 451 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступили 23 тыс. 969 сообщений о подозрении на COVID-19.

Источник: Ракурс


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