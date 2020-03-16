ГТС Украины. Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/n135256-operator-gts-ukrainy-vpervye-proizvel-tranzit-gaza-mejdu-stranami-evrosouza-karta.html

Ракурс

Украина доказала, что украинская газотранспортная система может использоваться не только для транзита газа из России в Европу. Сегодня был осуществлен транзит первых объемов природного газа между двумя странами Евросоюза с использованием украинской газотранспортной системы.

Немецкий энергетический трейдер заключил договор о транзите природного газа из Венгрии в Словакию, сообщает пресс-служба общества с ограниченной ответственностью «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ).

Следует отметить, что ОГТСУ активно предлагает новые услуги на газовом рынке. Данная услуга по транзиту газа на короткие расстояния «short-haul» позволяет заниматься транспортировкой газа через Украину между такими европейскими странами, как Польша, Словакия и Венгрия. В будущем перечень стран должен пополниться Румынией.

Также ОГТСУ занимается созданием виртуальных точек в местах межгосударственных соединений. Это упростит работу операторов и трейдеров.

В настоящее время проводится работа по созданию такой точки на границе с Польшей.