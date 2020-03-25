Кращими боксерами-важковаговиками XXI століття визнані брати Клички

Володимир і Віталій Клички. Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n135778-kraschymy-bokseramy-vajkovagovykamy-xxi-stolittya-vyznani-braty-klychky.html

Ракурс

Кращими боксерами-важковаговиками XXI століття за версією видання Marca стали брати Володимир і Віталій Клички. Володимир Кличко опинився на вершині цього рейтингу. Видання відзначило величезний внесок Володимира у світовий професійний бокс і вказало, що український боксер багаторазово захищав чемпіонські пояси.

Кличко здобув перемоги над такими іменитими боксерами з важкого дивізіону як Кріс Берд, Хасім Рахман, Семюел Пітер, Фрасуа Бота, Рей Мерсер, Девід Хей, Олександр Повєткін та Кубрат Пулєв. Наприкінці своєї боксерської кар'єри Володимир поступився Тайсону Ф’юрі та Ентоні Джошуа, але це не зменшує його заслуги, пише Marca.

На другому місці опинився Віталій Кличко, який понад десять разів захищав чемпіонський пояс за версією WBC. Після поразки від Леннокса Льюїса через зупинку бою у результаті сильного розсічення, у якому Кличко вигравав за очками, українець більше ніколи не програвав. Він провів 12 титульних боїв, дев’ять із яких завершив нокаутом.

Третє місце було віддано молодому перспективному боксеру Ентоні Джошуа, який переміг Володимира Кличка.

На четвертому місці опинився Тайсон Ф’юрі, який став знаменитим після перемоги над Володимиром Кличком.

П’ятий рядок рейтингу видання віддало Деонтею Вайлдеру.