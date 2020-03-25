Лучшими боксерами-тяжеловесами XXI века признаны братья Кличко

Владимир и Виталий Кличко. Фото: РБК-Украина

https://racurs.ua/n135778-luchshimi-bokserami-tyajelovesami-xxi-veka-priznany-bratya-klichko.html

Ракурс

Лучшими боксерами-тяжеловесами XXI века по версии издания Marcaстали братья Владимир и Виталий Кличко. Владимир Кличко оказался на вершине данного рейтинга. Издание отметило огромный вклад Владимира в мировой профессиональный бокс и указало, что украинский боксер многократно защищал чемпионские пояса.

Кличко одержал победы над такими именитыми боксерами из тяжелого дивизиона как Крис Берд, Хасим Рахман, Сэмюэл Питер, Фрасуа Бота, Рэй Мерсер, Дэвид Хэй, Александр Поветкин и Кубрат Пулев. В конце своей боксерской карьеры Владимир уступил Тайсону Фьюри и Энтони Джошуа, но это не уменьшает его заслуги, пишет Marca.

На втором месте оказался Виталий Кличко, который более десяти раз защищал чемпионский пояс по версии WBC. После поражения от Леннокса Льюиса из-за остановки боя по причине сильного рассечения, в котором Кличко выигрывал по очкам, украинец больше никогда не проигрывал. Он провел 12 титульных боев, девять из которых завершил нокаутом.

Третье место было отдано молодому перспективному боксеру Энтони Джошуа, который победил Владимира Кличко.

На четвертом месте оказался Тайсон Фьюри, который стал знаменитым после победы над Владимиром Кличко.

Пятую строчку рейтинга издание отдало Деонтею Уайлдеру.