Майк Тайсон. Фото: Чемпионат

https://racurs.ua/n137270-mayk-tayson-planiruet-vernutsya-na-ring.html

Ракурс

Майк Тайсон, который является легендой мирового бокса, заявил о желании вернуться на ринг. Правда 53-летний боксер собирается лишь участвовать в коротеньких показательных поединках для благотворительности.

Бывший абсолютный чемпион мира заявил, что хочет вернуться к тренировкам, чтобы набрать необходимую физическую форму для проведения боев, пишет Boxing Scene.

Тайсон уточнил, что бои будут носить благотворительный характер. Собранные средства Тайсон планирует направить на «помощь таким же бедолагам», как и он.

Боксер признался, что заниматься спортом в таком возрасте очень тяжело. Он заявил, что ему очень больно во время тренировок, и порой кажется, что его избили трое крепких мужиков.

Как известно, Тайсон последний бой провел в 2005 году. Его оппонентом был Кевин МакБрайд. Тайсон был повержен и после этого объявил об окончании боксерской карьеры.

Тайсон является одним из ярких боксеров-профессионалов. На его счету 58 боев на профессиональном ринге. В 50 боях он одержал победу, в 44 случаях это были нокауты.

Как ранее писал «Ракурс», издание Marca назвало братьев Кличко лучшими боксерами-тяжеловесами XXI века. Владимир Кличко оказался на вершине данного рейтинга.