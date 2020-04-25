Николай Тищенко. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n137271-nardep-tischenko-chernobylskuu-katastrofu-nazval-bolshim-prazdnikom-video.html

Ракурс

Нардеп Николай Тищенко из фракции «Слуга народа» в очередной раз оконфузился. Теперь это произошло в прямом эфире одного из украинских телеканалов. Нардеп вышел на видеосвязь и не совсем адекватно рассказал о Чернобыльской катастрофе.

Скандальное видео опубликовал в своем Telegram-канале нардеп Антон Поляков.

Тищенко в прямом эфире заявил, что хотел бы напомнить о большом и важном празднике, который следует отмечать 26 апреля. При этом нардеп добавил, что это трагедия — Чернобыльская катастрофа.

Тищенко предложил поздравить и поблагодарить всех людей, которые вели борьбу с последствиями катастрофы.

Ведущий программы напомнил Тищенко, что Чернобыльская катастрофа вовсе не праздник, а трагедия и события в Чернобыле необходимо вспоминать со слезами на глазах.

Как ранее писал «Ракурс», Тищенко перепутал пранкера Джокера с генпрокурором Русланом Рябошапкой и случайно «слил» в интернет разборки внутри фракции.