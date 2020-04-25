Праздник 26 апреля. Фото: Pexels

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Ракурс

26 апреля праздник Антипасха или Фомино воскресенье. Антипасха — христианский праздник, который отмечают в воскресенье следующей недели после Пасхи, которая называется Светлой. Может показаться, что этот праздник как-то противопоставляется Пасхе, но на самом деле приставка анти- переводится с древнегреческого как «подобие».

То есть в этот день христиане еще раз вспоминают воскресение Христа. Антипасху еще называют Фоминым воскресеньем, ведь в этот день один из двенадцати апостолов Иисуса Христа — Фома, которого прозвали неверующим, — наконец уверовал после того, как к нему явился Христос.

В день праздника принято посещать церковные службы, чтобы помолиться, а также ходить на кладбища. Там верующие поминают усопших молитвами, угощая помином встречных или оставляя его в церквях. Однако в этом году из-за коронавируса поминальные дни перенесли.

Также 26 апреля празднуется праздник Красной горки. Это славянский народно-языческий праздник. У славян Красная горка была праздником начала весны и сопровождалась массовыми гуляниями, хороводами, смотринами, ярмарками невест и заклинаниями весны.

Слово «красная» в этом случае означает «красивая», а «горкой» называли любое народное гулянье, которое устраивали на горках — местах, где земля быстрее всего просыхала весной. Со временем Антипасху и Красную горку начали праздновать как один праздник.

Так как праздник Красная горка символизировал пробуждение весны и начало новой жизни, особое внимание в этот день уделяли смотринам, свадебным гуляньям и обряду окликания молодых, когда парни наряжались, ходили по домам и «окликали» молодоженов: пели песни и плясали под их окнами.

Приметы на Красную горку и Антипасху:

Как и на Антипасху, на Красную горку нельзя работать. Считается, что любое начатое дело непременно пойдет наперекосяк, а посаженное в землю семя не даст плодов.

Чтобы привлечь счастье и благополучие, нужно накормить семь бездомных животных.

Услышать колокольный звон на Антипасху — добрый знак, сулящий здоровье всей семье.

Также 26 апреля — Международный день памяти о чернобыльской катастрофе. 8 декабря 2016 года Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией 71/125 провозгласила 26 апреля Международным днем памяти о чернобыльской катастрофе (International Chernobyl Disaster Remembrance Day). Именно в этот день в 1986 году произошла трагедия на Чернобыльской атомной электростанции. Авария произошла из-за внезапного и неожиданного скачка напряжения, что привело к взрыву 4-го реактора. Погибли более 40 человек, а многие страны серьезно пострадали от радиоактивного загрязнения.