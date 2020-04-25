Испытания ракеты «Ольха-М». Фото: ВСУ

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели летные испытания украинской ракеты «Ольха-М» на испытательном полигоне в Одесской области.

Во время сегодняшних испытаний ракета попала точно в цель с первого выстрела. Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

При активном участии специалистов Вооруженных сил Украины продолжается последовательная реализация украинской ракетной программы, — добавили в Генштабе.

Отмечается, что «Ольха» — проект создания высокоточных 300 мм реактивных боеприпасов с максимальной дальностью свыше 100 км, которые производятся предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины по замкнутому циклу.

Напомним, киевское конструкторское бюро «Луч» осенью 2019 года отгрузило Вооруженным силам Украины 100 ракет «Ольха».

Ракетный комплекс «Ольха» имеет управляемый 300 мм ракетный боеприпас. Пуск пакета из 12 ракет осуществляется за 48 секунд. Оставление зоны пуска происходит за 3−4 минуты. Залп происходит без изменения положения пакета. Масса одной ракеты составляет 800 кг. Масса двигателя — в пределах 500 кг, вес боевой части — около 250 кг.