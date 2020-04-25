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Коронавирус в Украине
Вспышку коронавируса зафиксировали в запорожском общежитии, в Николаевской области — вторая смерть от COVID-19https://racurs.ua/n137280-vspyshku-koronavirusa-zafiksirovali-v-zaporojskom-obschejitii-v-nikolaevskoy-oblasti-vtoraya.htmlРакурс
Коронавирус в Украине диагностирован уже у более 8 тыс. человек. Вспышку болезни обнаружили в общежитии в Запорожье, в Александровском районе города.
После проведения тестирования коронавирус подтвердили у 11 человек. В связи с этим мэр города Владимир Буряк решил экстренно собрать городскую комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба Запорожского городского совета.
Сейчас общежитие закрыто, там будет проведена санитарная обработка, а всем его жителям сделают тесты на выявление коронавируса.
В то же время в Николаевской области сегодня зафиксировали второй летальный случай от COVID-19, сообщает пресс-служба Николаевской областной государственной администрации. Умер 73-летний житель с. Прибужье Домановского района. Больного госпитализировали 18 апреля.
Напомним, в Украине установлен новый рекорд по выздоровлению от коронавируса. За последние сутки 181 пациент излечился от COVID-19. Среди вылечившихся 19 детей. За весь период эпидемии в Украине излечились почти 800 пациентов.