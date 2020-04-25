Коронавірус в Україні

https://racurs.ua/ua/n137280-spalah-koronavirusu-vyyavyly-u-zaporizkomu-gurtojytku-na-mykolayivschyni-druga-smert-vid-covid-19.html

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Коронавірус в Україні діагностований вже у понад 8 тис. осіб. Спалах хвороби виявили у гуртожитку в Запоріжжі, в Олександрівському районі міста.

Після проведення тестувань коронавірус підтвердили у 11 осіб. У зв’язку з цим мер міста Володимир Буряк вирішив екстрено зібрати міську комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє прес-служба Запорізької міської ради.

Наразі гуртожиток закритий, там буде проведена санітарна обробка, а усім його мешканцям зроблять тести на виявлення коронавірусу.

Водночас у Миколаївській області сьогодні зафіксували другий летальний випадок від COVID-19, повідомляє прес-служба Миколаївської обласної державної адміністрації. Помер 73-річний житель с. Прибужжя Доманівського району. Хворого госпіталізували 18 квітня.

Нагадаємо, в Україні встановлений новий рекорд з одужання від коронавірусу. За останню добу 181 пацієнт вилікувався від COVID-19. Серед вилікуваних 19 дітей. За весь період епідемії в Україні вилікувалися майже 800 пацієнтів.