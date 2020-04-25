Окупанти закривають Луганськ на карантин. Фото: LIGA.net

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Бойовики на Донбасі планують повністю закрити окупований Луганськ на карантин через спалах коронавірусу. Окупанти хочуть закрити місто на в’їзд і виїзд.

Такі карантинні заходи планують ввести з 30 квітня, а закриють у місті майже все, зокрема, бойовики зупинять роботу громадського транспорту. Про це повідомляється в телеграм-каналі «Луганский инсайд», де навіть опублікували так званий указ ватажка бойовиків Леоніда Пасічника.

Разом із карантином у місті планують ввести пропускний режим, а людям заборонять виходити на вулиці. Обмеження стосуватимуться усієї тимчасово окупованої частини Луганської області. Працівникам аптек і продуктових магазинів будуть видавати спеціальні перепустки.

Бойовики також планують повністю обмежити пересування громадян, у яких є паспорти так званих республік. Їм буде заборонено виїзд за межі міста. Випускати за межі області окупанти планують тільки тих, у кого є український чи російський паспорт. Обмеження не будуть стосуватися тільки водіїв вантажних автомобілів і спецтранспорту.

За попередніми даними, карантин планують ввести на два тижні — до 13 травня. На цей період усіх людей відправлять у неоплачувану відпустку.

Нагадаємо, раніше бойовики так званої ЛНР «перейменували» Луганськ у Ворошиловград. Цю назву вони планують використовувати на заходах, приурочених до пам’ятних дат Другої світової війни.