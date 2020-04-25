Оккупанты закрывают Луганск на карантин. Фото: LIGA.net

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Боевики на Донбассе планируют полностью закрыть оккупированный Луганск на карантин из-за вспышки коронавируса. Оккупанты хотят закрыть город на въезд и выезд.

Такие карантинные меры планируют ввести с 30 апреля, а закроют в городе почти все, в частности, боевики остановят работу общественного транспорта. Об этом сообщается в телеграм-канале «Луганский инсайд», где даже опубликовали так называемый указ главаря боевиков Леонида Пасечника.

Вместе с карантином в городе планируют ввести пропускной режим, а людям запретят выходить на улицы. Ограничения затронут всю временно оккупированную часть Луганской области. Работникам аптек и продуктовых магазинов будут выдавать специальные пропуска.

Боевики также планируют полностью ограничить передвижение граждан, у которых есть паспорта так называемых республик. Им будет запрещен выезд за пределы города. Выпускать за пределы области оккупанты планируют только тех, у кого есть украинский и российский паспорт. Ограничения не будут касаться только водителей грузовых автомобилей и спецтранспорта.

По предварительным данным, карантин планируют ввести на две недели — до 13 мая. На этот период всех людей отправят в неоплачиваемый отпуск.

Напомним, ранее боевики так называемой ЛНР «переименовали» Луганск в Ворошиловград. Это название они планируют использовать на мероприятиях, приуроченных к памятным датам Второй мировой войны.