В Тернополе находящийся на обсервации мужчина совершил самоубийство

https://racurs.ua/n137278-v-ternopole-nahodyaschiysya-na-observacii-mujchina-sovershil-samoubiystvo.html

Ракурс

Самоубийство в Тернополе было зафиксировано вечером 24 апреля. 39-летний мужчина, вернувшийся из Польши, совершил самоубийство, когда находился в больнице на обсервации.

Мужчина 14 апреля вернулся из Польши. В течение двух лет он почти все время жил за границей. 20 апреля попал на обсервацию в городскую больницу № 3. Об этом сообщает в Facebook Тернопольский городской штаб по борьбе с коронавирусом.

У погибшего не было симптомов коронавируса, он также не жаловался на самочувствие. Однако 24 апреля, на пятый день обсервации, во время вечернего обхода врачи не смогли открыть дверь в его палату, поэтому вызвали полицию. В палате правоохранители обнаружили человека без признаков жизни. Он покончил жизнь самоубийством.

Сообщается, что мужчине было 39 лет, он женат, воспитывал четверых детей. Передач в больницу ему никто не приносил. Он жил в отдельной палате с индивидуальным балконом и санузлом.

Как сообщалось, коронавирус в Херсонской области стал причиной закрытия на карантин трех населенных пунктов. Город Алешки, а также села Левые Солонцы Алешковского района и Малые Копани Голопристанского района закрываются на карантин из-за увеличения случаев коронавируса.