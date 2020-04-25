На Херсонщине из-за вспышки коронавируса закрыли город и два села

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Коронавирус в Херсонской области стал причиной закрытия на карантин трех населенных пунктов. Город Алешки, а также села Левые Солонцы Алешковского района и Малые Копани Голопристанского района закрываются на карантин из-за увеличения случаев коронавируса.

Эти населенные пункты будут закрыты на въезд и выезд с 13.00 25 апреля и до 06.00 27 апреля. Решение о закрытии этих городов и поселков на карантин было принято на внеочередном заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Нацполиции Херсонской области.

Также в этих населенных пунктах на период действия ограничений будут проводиться дополнительные дезинфицирующие мероприятия по недопущению распространения коронавирусной болезни. В городе Алешки будут установлены пять карантинных блокпостов, в Малых Копанях — два, в Левых Солонцах также два.

Полиция отмечает, что правоохранители будут контролировать соблюдение гражданами карантинных мероприятий путем круглосуточного патрулирования. Также правоохранители просят с пониманием отнестись к необходимым временным ограничениям и не подвергать себя и других опасности.

Напомним, в Украине за последние сутки подтверждено 478 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество больных COVID-19 составляет 8 тыс. 125 человек.