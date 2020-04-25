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Ракурс
Учебный год студенты вузов закончат дистанционно. Фото: ИноСМИ

Учебный год студенты вузов закончат дистанционно — Минобразования

25 апр 2020, 15:29
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Учебный год в этом году студенты украинских высших учебных заведений закончат дистанционно из-за эпидемии коронавируса. Министерство образования и науки уже отправило вузам рекомендательное письмо по данному поводу.

Об этом заявила исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий в интервью «Радіо Свобода».

Мандзий сообщила, что вузы должны быть готовыми закончить учебный год в условиях карантина. Период проведения сессий смещаться не будет. В связи с этим, вузы должны организовать сдачу сессий дистанционно. В случае смягчения карантинных ограничений студенты будут сдавать экзамены в аудиториях.

По такому же сценарию будет происходить сдача выпускных экзаменов в вузах.


Мандзий считает, что у вузов есть все технические возможности для организации дистанционного обучения студентов и дистанционной сдачи экзаменов.

Как ранее писал «Ракурс», карантин в украинских школах продлен еще на три недели, а это означает, что ученики в этом учебном году за парты не сядут. Учителя готовятся закрывать учебный год дистанционно.


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