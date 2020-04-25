Учебный год студенты вузов закончат дистанционно. Фото: ИноСМИ

https://racurs.ua/n137276-uchebnyy-god-studenty-vuzov-zakonchat-distancionno-minobrazovaniya.html

Ракурс

Учебный год в этом году студенты украинских высших учебных заведений закончат дистанционно из-за эпидемии коронавируса. Министерство образования и науки уже отправило вузам рекомендательное письмо по данному поводу.

Об этом заявила исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий в интервью «Радіо Свобода».

Мандзий сообщила, что вузы должны быть готовыми закончить учебный год в условиях карантина. Период проведения сессий смещаться не будет. В связи с этим, вузы должны организовать сдачу сессий дистанционно. В случае смягчения карантинных ограничений студенты будут сдавать экзамены в аудиториях.

По такому же сценарию будет происходить сдача выпускных экзаменов в вузах.

Мандзий считает, что у вузов есть все технические возможности для организации дистанционного обучения студентов и дистанционной сдачи экзаменов.

Как ранее писал «Ракурс», карантин в украинских школах продлен еще на три недели, а это означает, что ученики в этом учебном году за парты не сядут. Учителя готовятся закрывать учебный год дистанционно.