Навчальний рік студенти вишів закінчать дистанційно. Фото: ІноЗМІ

https://racurs.ua/ua/n137276-navchalnyy-rik-studenty-vyshiv-zakinchat-dystanciyno-minosvity.html

Ракурс

Навчальний рік цього року студенти українських вищих навчальних закладів закінчать дистанційно через епідемію коронавірусу. Міністерство освіти і науки вже відправило вишам рекомендаційний лист із цього приводу.

Про це заявила виконуюча обов’язки міністра освіти і науки Любомира Мандзій у інтерв’ю «Радіо Свобода».

Мандзій повідомила, що виші повинні бути готовими закінчити навчальний рік в умовах карантину. Період проведення сесій зміщуватися не буде. У зв’язку з цим, виші повинні організувати здачу сесій дистанційно. У разі пом’якшення карантинних обмежень студенти складатимуть іспити в аудиторіях.

За таким же сценарієм відбуватиметься здача випускних іспитів у вишах.

Мандзій вважає, що у вишів є всі технічні можливості для організації дистанційного навчання студентів і дистанційної здачі іспитів.

Як раніше писав «Ракурс», карантин в українських школах продовжено ще на три тижні, а це означає, що учні цього навчального року за парти не сядуть. Вчителі готуються закривати навчальний рік дистанційно.