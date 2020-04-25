Погода 26 квітня. Фото: Pexels

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Погода на завтра, 26 квітня, в Україні очікується мінливою. Вдень стовпчики термометрів покажуть 14−16° тепла, але на півдні і заході країни очікується штормовий вітер. Окрім того, у всіх областях, окрім західних, пройдуть дощі.

Погода у Києві на 26 квітня: синоптики вдень і вночі прогнозують дощі. Температура повітря — 12−14° тепла вдень і до +8° вночі. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

У південних, східних і північних областях очікуються дощі вночі і вдень. У Чернігівській і Сумській області погода завтра буде прохолодною, вдень — до +13°, очікуються дощі.

Трохи тепліше буде на сході та півдні країни. Погодні умови там будуть такі: вдень — до +16°, вночі стовпчики термометрів покажуть 6−9° тепла. Вночі та вдень очікується дощ.

Водночас у західних областях буде хмарно, але без опадів. Вдень повітря прогріється до +12−15°, вночі — 5−8° тепла. Погода у Львові 26 квітня буде такою: вдень 12−14° тепла, вночі +3−5°. Найтепліше буде в Закарпатській області — там вдень стовпчики термометрів покажуть до +16°.

Також синоптики попереджають, що погодні умови 26 квітня зіпсуються в західних і південних областях через штормовий вітер. Пориви вітру сягатимуть 15−20 м/с, що відповідає першому рівню небезпеки. Рятувальники закликали бути обережними і дотримуватися основних рекомендацій при сильному вітрі:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

в разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному укритті;

не перебувати поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.

Геомагнітна обстановка в Києві буде спокійною, лише вночі очікуються невеликі обурення.