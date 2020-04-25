Ціна на газ. Фото: supersolnishco.net

https://racurs.ua/ua/n137274-cina-na-gaz-dlya-naselennya-bude-znyjuvatysya-golova-naftogazu.html

Ракурс

Ціна на газ для населення у квітні поточного року була знижена на 15%. Всього ж з початку року ціна на газ для споживачів знизилася на 38%. Голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв вважає, що тенденція до зниження ціни на блакитне паливо може зберегтися і на протязі наступних місяців.

Про це Коболєв повідомив під час інтерв’ю телеканалу «Україна 24».

Голова «Нафтогазу» не став називати конкретні цифри, пославшись на те, що останнім часом на газовому і нафтовому ринках відбуваються непередбачувані речі. За словами Коболєва, ринок зараз дивує аналітиків.

Зовсім недавно у США була зафіксована негативна ціна на нафту. Явище було короткочасним, але такого ще не траплялося у світовій практиці.

На думку Коболєва, на європейському ринку в наступному місяці можна очікувати зниження ціни на блакитне паливо. Коболєв додав, що лише у травні можна буде вирахувати, наскільки впаде ціна на газ для населення.

Як раніше писав «Ракурс», Кабмін продовжив дію пільгових цін на газ для населення і виробників теплової енергії. Пільгова ціна для населення буде діяти до 1 липня 2020 року, а для виробників теплової енергії — до 1 травня 2021 року.