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Ракурс
Поминальні дні. Фото: Акцент

Поліція нагадала про заборону відвідування кладовищ у поминальні дні

25 кві 2020, 14:14
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Поминальні дні цього року припадають на 26−28 квітня, але у зв’язку з поширенням коронавірусу було прийнято рішення про заборону відвідування кладовищ.

Згідно з рішенням державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 21 квітня 2020 року, органам місцевого самоврядування доручено заборонити відвідування громадянами кладовищ, окремих місць поховань у традиційні післявеликодні поминальні дні, крім випадків здійснення поховань, повідомляє прес-служба Нацполіції.

Аналогічна постанова також було прийнята Міністерством охорони здоров’я.



У поліції уточнили, що посилені наряди правоохоронців стежитимуть за дотриманням карантинних обмежень під час поминальних днів. У ці дні на чергування вийдуть 22 тис. поліцейських.

Слід нагадати, що рішенням Православної церкви України поминальні обряди були перенесені на Троїцьку батьківську поминальну суботу, яка цього року буде відзначатися 6 червня.

Джерело: Ракурс


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