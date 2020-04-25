Поліція нагадала про заборону відвідування кладовищ у поминальні дніhttps://racurs.ua/ua/n137273-policiya-nagadala-pro-zaboronu-vidviduvannya-kladovysch-u-pomynalni-dni.htmlРакурс
Поминальні дні цього року припадають на 26−28 квітня, але у зв’язку з поширенням коронавірусу було прийнято рішення про заборону відвідування кладовищ.
Згідно з рішенням державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 21 квітня 2020 року, органам місцевого самоврядування доручено заборонити відвідування громадянами кладовищ, окремих місць поховань у традиційні післявеликодні поминальні дні, крім випадків здійснення поховань, повідомляє прес-служба Нацполіції.
Аналогічна постанова також було прийнята Міністерством охорони здоров’я.
У поліції уточнили, що посилені наряди правоохоронців стежитимуть за дотриманням карантинних обмежень під час поминальних днів. У ці дні на чергування вийдуть 22 тис. поліцейських.
Слід нагадати, що рішенням Православної церкви України поминальні обряди були перенесені на Троїцьку батьківську поминальну суботу, яка цього року буде відзначатися 6 червня.