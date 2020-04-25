Поминальные дни. Фото: Акцент

https://racurs.ua/n137273-policiya-soobschila-o-zaprete-posescheniya-kladbisch-v-pominalnye-dni.html

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Поминальные дни в этом году припадают на 26−28 апреля, но в связи с распространением коронавируса было принято решение о запрете посещения кладбищ.

Согласно решению государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 21 апреля 2020 года, органам местного самоуправления поручено запретить посещение гражданами кладбищ, отдельных мест захоронений в традиционные послепасхальные поминальные дни, кроме случаев осуществления захоронений, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Аналогичное постановление также было принято Министерством здравоохранения.

В полиции уточнили, что усиленные наряды правоохранителей будут следить за соблюдением карантинных ограничений во время поминальных дней. В эти дни на дежурства выйдут 22 тыс. полицейских.

Следует напомнить, что решением Православной церкви Украины поминальные обряды были перенесены на Троицкую родительскую поминальную субботу, которая в этом году будет отмечаться 6 июня.